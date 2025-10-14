URGENTE: Um militar morre e 4 ficam feridos em acidente no Vale

Um acidente envolvendo um carro da FAB deixou um jovem militar morto e outros 4 feridos em estrada do Vale do Paraíba nesta terça-feira (14).
O veículo no qual estavam os militares seguia para Cunha e caiu em uma ribanceira, pela rodovia Paulo Virgílio, km 38,5, antes da Ponte do Rio Jaqui, após o campo de futebol, por volta das 17h, desta terça-feira (14/10).
As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para fazer o atendimento da ocorrência e chegando ao local constataram um militar, de 22 anos, já em óbito.
Outras duas vítimas, de aproximadamente 20 anos, com ferimentos leves foram socorridas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.
Um homem, de 24 anos, foi socorrido em estado moderado para o Pronto-Socorro de Lorena e uma quinta vítima, não identificada, foi levada por terceiros para o Pronto-Socorro de Cunha.