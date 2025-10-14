URGENTE: Um militar morre e 4 ficam feridos em acidente no Vale

Um acidente envolvendo um carro da FAB deixou um jovem militar morto e outros 4 feridos em estrada do Vale do Paraíba nesta terça-feira (14).

O veículo no qual estavam os militares seguia para Cunha e caiu em uma ribanceira, pela rodovia Paulo Virgílio, km 38,5, antes da Ponte do Rio Jaqui, após o campo de futebol, por volta das 17h, desta terça-feira (14/10).