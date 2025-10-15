'Tô afim de beber sangue', escreveu homem antes de matar babá

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de assassinar a facadas a babá Inaianne da Costa Silva, de 27 anos, poucas horas depois de publicar mensagens ameaçadoras nas redes sociais. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por vingança contra a ex-companheira do autor.
O caso aconteceu em Maceió, na manhã de segunda-feira (13). Inaianne havia começado a trabalhar há apenas cinco dias na casa da ex-mulher do suspeito, no bairro Cidade Universitária, e cuidava dos três filhos do ex-casal no momento do ataque.
Nas horas que antecederam o crime, o homem fez quatro postagens enigmáticas no Instagram. Em uma delas, escreveu que “nada passa batido”. Em outra, afirmou estar “a fim de beber sangue de pilantra até a última gota”. Também insinuou que agiria de forma premeditada ao dizer: “Tem gente que se acha esperto, até cruzar com quem finge ser burro”. Em seguida, completou: “Eu sempre serei o problema, porque comigo ninguém fará o que quiser”.
Após o assassinato, o suspeito foi localizado na casa da mãe, no bairro Antares, e preso em flagrante. De acordo com o delegado Emanuel Rodrigues, o homem tinha histórico de agressividade e não aceitava o fim do relacionamento de 13 anos, encerrado há cerca de três meses. A ex-companheira havia registrado boletim de ocorrência e obtido medida protetiva contra ele.
As crianças presenciaram o crime, e a ex-mulher do suspeito o reconheceu nas imagens de câmeras de segurança. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Alagoas.