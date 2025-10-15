16 de outubro de 2025
MACABRO

'Tô afim de beber sangue', escreveu homem antes de matar babá

Por Da Redação | Maceió (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
'Tô afim de beber sangue', escreveu suspeito de matar babá
'Tô afim de beber sangue', escreveu suspeito de matar babá

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de assassinar a facadas a babá Inaianne da Costa Silva, de 27 anos, poucas horas depois de publicar mensagens ameaçadoras nas redes sociais. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por vingança contra a ex-companheira do autor.

O caso aconteceu em Maceió, na manhã de segunda-feira (13). Inaianne havia começado a trabalhar há apenas cinco dias na casa da ex-mulher do suspeito, no bairro Cidade Universitária, e cuidava dos três filhos do ex-casal no momento do ataque.

Nas horas que antecederam o crime, o homem fez quatro postagens enigmáticas no Instagram. Em uma delas, escreveu que “nada passa batido”. Em outra, afirmou estar “a fim de beber sangue de pilantra até a última gota”. Também insinuou que agiria de forma premeditada ao dizer: “Tem gente que se acha esperto, até cruzar com quem finge ser burro”. Em seguida, completou: “Eu sempre serei o problema, porque comigo ninguém fará o que quiser”.

Após o assassinato, o suspeito foi localizado na casa da mãe, no bairro Antares, e preso em flagrante. De acordo com o delegado Emanuel Rodrigues, o homem tinha histórico de agressividade e não aceitava o fim do relacionamento de 13 anos, encerrado há cerca de três meses. A ex-companheira havia registrado boletim de ocorrência e obtido medida protetiva contra ele.

As crianças presenciaram o crime, e a ex-mulher do suspeito o reconheceu nas imagens de câmeras de segurança. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Alagoas.