'Tô afim de beber sangue', escreveu homem antes de matar babá

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de assassinar a facadas a babá Inaianne da Costa Silva, de 27 anos, poucas horas depois de publicar mensagens ameaçadoras nas redes sociais. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por vingança contra a ex-companheira do autor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Maceió, na manhã de segunda-feira (13). Inaianne havia começado a trabalhar há apenas cinco dias na casa da ex-mulher do suspeito, no bairro Cidade Universitária, e cuidava dos três filhos do ex-casal no momento do ataque.