Brigou com parceiro e ateou fogo no carro com o filho dentro

Uma mulher de 47 anos foi presa após atear fogo no carro da família com o próprio filho dentro, mas o jovem conseguiu escapar sem ferimentos. O caso ocorreu após uma briga de casal, segundo informações das autoridades.
O episódio aconteceu em São Carlos, interior de São Paulo, na manhã de domingo (12). O filho da suspeita, de 24 anos, conseguiu sair do veículo e, com a ajuda de outros familiares, conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).
Segundo relatos, a mulher teria se desentendido com o parceiro e usado uma panela com álcool para incendiar o carro enquanto o filho manobrava o veículo. Diversos objetos pessoais ficaram espalhados no local do incidente.
A suspeita foi contida pelos policiais e presa em flagrante pelos crimes de incêndio e dano. A Justiça converteu a prisão em preventiva, e uma audiência de custódia está marcada para segunda-feira (13/10).
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a mulher foi encaminhada à Delegacia de São Carlos, onde o caso foi formalmente registrado.