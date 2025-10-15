16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Brigou com parceiro e ateou fogo no carro com o filho dentro

Por Da Redação | São Carlos (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
c0dda75634d87e988f60371457860b06.jpg
c0dda75634d87e988f60371457860b06.jpg

Uma mulher de 47 anos foi presa após atear fogo no carro da família com o próprio filho dentro, mas o jovem conseguiu escapar sem ferimentos. O caso ocorreu após uma briga de casal, segundo informações das autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio aconteceu em São Carlos, interior de São Paulo, na manhã de domingo (12). O filho da suspeita, de 24 anos, conseguiu sair do veículo e, com a ajuda de outros familiares, conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).

Segundo relatos, a mulher teria se desentendido com o parceiro e usado uma panela com álcool para incendiar o carro enquanto o filho manobrava o veículo. Diversos objetos pessoais ficaram espalhados no local do incidente.

A suspeita foi contida pelos policiais e presa em flagrante pelos crimes de incêndio e dano. A Justiça converteu a prisão em preventiva, e uma audiência de custódia está marcada para segunda-feira (13/10).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a mulher foi encaminhada à Delegacia de São Carlos, onde o caso foi formalmente registrado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários