Brigou com parceiro e ateou fogo no carro com o filho dentro

Uma mulher de 47 anos foi presa após atear fogo no carro da família com o próprio filho dentro, mas o jovem conseguiu escapar sem ferimentos. O caso ocorreu após uma briga de casal, segundo informações das autoridades.

O episódio aconteceu em São Carlos, interior de São Paulo, na manhã de domingo (12). O filho da suspeita, de 24 anos, conseguiu sair do veículo e, com a ajuda de outros familiares, conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).