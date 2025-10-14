Saiu para colocar crédito no celular e surgiu morta em lago

Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta em um lago após desaparecer misteriosamente, deixando familiares e autoridades em alerta sobre as circunstâncias do caso.
O fato aconteceu em Guarulhos (SP). Yasmin havia saído de casa em uma tarde comum dizendo ao irmão que iria colocar crédito no celular em um mercado próximo. Câmeras de segurança registraram a jovem na porta do estabelecimento, trocando mensagens e aparentando esperar alguém, antes de desaparecer sem deixar rastros.
Após buscas realizadas pela família, o corpo de Yasmin foi localizado dois dias depois por pescadores em um lago da região.
A polícia investiga com quem a vítima se comunicava antes do desaparecimento e procura esclarecer o que ocorreu naquele dia, enquanto tenta reunir informações que possam levar à elucidação do caso.