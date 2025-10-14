Simulou sequestro para tomar dinheiro dos pais e pagar apostas

Um jovem de 22 anos simulou um sequestro para extorquir dinheiro dos próprios pais, sendo desmascarado pela polícia após tentar justificar o golpe como forma de pagar dívidas.

O caso aconteceu em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, e começou na quarta-feira (8), quando a mãe do jovem, de 46 anos, registrou boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do filho. Ela informou que ele havia saído para trabalhar como manobrista, mas não chegou ao local de serviço.