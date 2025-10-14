16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Simulou sequestro para tomar dinheiro dos pais e pagar apostas

Por Da Redação | Santo André (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Simulou sequestro para tomar dinheiro dos pais e pagar apostas
Simulou sequestro para tomar dinheiro dos pais e pagar apostas

Um jovem de 22 anos simulou um sequestro para extorquir dinheiro dos próprios pais, sendo desmascarado pela polícia após tentar justificar o golpe como forma de pagar dívidas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, e começou na quarta-feira (8), quando a mãe do jovem, de 46 anos, registrou boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do filho. Ela informou que ele havia saído para trabalhar como manobrista, mas não chegou ao local de serviço.

No mesmo dia, a família começou a receber mensagens afirmando que o jovem estava refém de sequestradores e que seria liberado somente após o pagamento de R$ 2 mil. Em áudios enviados, o rapaz dizia estar agoniado e insinuava que estava sendo agredido pelos criminosos.

Durante a investigação, a 1ª Delegacia Antissequestro (DAS), vinculada ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), localizou o endereço onde ele possivelmente estaria escondido. Na madrugada seguinte, os familiares transferiram o valor exigido, e o jovem indicou sua localização.

Quando os pais o encontraram, ele estava descalço, sem camisa e com um ferimento na perna, que alegou ter sido causado por agressões. Após ser levado à delegacia, ele admitiu que inventou o sequestro enquanto se dirigia a São Bernardo do Campo, com o objetivo de obter dinheiro para quitar dívidas de jogos de azar e despesas no cartão de crédito. O ferimento, segundo ele, ocorreu em uma queda de moto antes do falso sequestro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários