Matou a sogra, atirou na esposa e acabou indiciado

Um homem de 39 anos foi indiciado por matar a sogra e tentar assassinar a esposa a tiros. O crime ocorreu após desentendimentos no relacionamento, e o suspeito foi preso em flagrante logo após o ataque.

O caso aconteceu na zona rural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, no dia 29 de agosto. Segundo a Polícia Civil, as vítimas, mãe e filha, foram atingidas dentro da própria residência. A sogra, de 56 anos, morreu no local, enquanto a esposa, de 30, ficou gravemente ferida no rosto e precisou ser socorrida.