FEMINICÍDIO

Matou a sogra, atirou na esposa e acabou indiciado

Por Da Redação | Divinópolis (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Matou a sogra, atirou na esposa e acabou indiciado
Um homem de 39 anos foi indiciado por matar a sogra e tentar assassinar a esposa a tiros. O crime ocorreu após desentendimentos no relacionamento, e o suspeito foi preso em flagrante logo após o ataque.

O caso aconteceu na zona rural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, no dia 29 de agosto. Segundo a Polícia Civil, as vítimas, mãe e filha, foram atingidas dentro da própria residência. A sogra, de 56 anos, morreu no local, enquanto a esposa, de 30, ficou gravemente ferida no rosto e precisou ser socorrida.

O agressor utilizou uma pistola 9 mm de uso restrito e possuía registro de CAC. As investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) apontam que o crime foi motivado por ciúmes e controle excessivo, já que a mulher havia decidido terminar o relacionamento dias antes do ataque.

O inquérito foi concluído com o indiciamento por feminicídio consumado e tentado, e o autor permanece preso à disposição da Justiça.

