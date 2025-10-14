Irmã de uma das vítimas da Boate Kiss morre em acidente de carro

Uma médica de 39 anos morreu em um acidente de trânsito após o carro que dirigia colidir de frente com um caminhão. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O acidente ocorreu na RSC-287, em Candelária, na manhã desta segunda-feira (13). Débora Dias Campos estava ao volante de um Jeep Compass quando bateu com o caminhão que seguia na direção oposta.