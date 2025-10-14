16 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Irmã de uma das vítimas da Boate Kiss morre em acidente de carro

Por Da Redação | Candelária (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Débora Dias Campos
Débora Dias Campos

Uma médica de 39 anos morreu em um acidente de trânsito após o carro que dirigia colidir de frente com um caminhão. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O acidente ocorreu na RSC-287, em Candelária, na manhã desta segunda-feira (13). Débora Dias Campos estava ao volante de um Jeep Compass quando bateu com o caminhão que seguia na direção oposta.

Débora atuava como ginecologista obstetra e era reconhecida na região pelo trabalho na área da saúde. As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

