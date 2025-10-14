Invadiram casa atrás de cofre e torturaram morador com choque

Um homem de 48 anos foi amarrado, agredido e submetido a choques elétricos durante um assalto em sua residência, que tinha como alvo um cofre com dinheiro e joias. O crime mobilizou a Polícia Militar, que já prendeu um dos suspeitos e segue em busca dos demais envolvidos.

O caso aconteceu em Sabará, no bairro Ana Lúcia, na Grande Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (14). Três criminosos invadiram a casa de luxo quando a vítima chegava, armados com uma pistola 9 mm e uma submetralhadora. Câmeras de segurança registraram o momento em que os assaltantes obrigaram o homem a se deitar no chão e iniciaram as agressões.