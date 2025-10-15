'Te amo', diz esposa de influencer preso pela PF no Vale

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) em Igaratá, na RMVale, durante uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, que teria movimentado aproximadamente R$ 630 milhões.
Após a prisão, a esposa do influenciador, Hillary Yamashiro, se manifestou publicamente nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, onde soma mais de três milhões de seguidores, ela demonstrou apoio ao marido e afirmou acreditar em sua inocência.
“Você é o amor da minha vida e eu estarei aqui pra tudo sempre. Deus vai te trazer de volta pra mim, porque ele conhece você, seu caráter, seu coração, sua integridade. Nunca precisou tirar nada de ninguém, nem enganar ninguém pra chegar onde está. Foi Deus quem deu absolutamente tudo, e ninguém vai tirar”, escreveu Hillary.
A esposa reforçou ainda que permanecerá ao lado de Buzeira “até o último dia” de sua vida. O casal tem um filho pequeno, e Hillary está grávida do segundo.
A Polícia Federal segue com as investigações sobre o caso e ainda não divulgou mais detalhes sobre a operação que levou à prisão do influenciador.