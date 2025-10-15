'Te amo', diz esposa de influencer preso pela PF no Vale

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) em Igaratá, na RMVale, durante uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, que teria movimentado aproximadamente R$ 630 milhões.

Após a prisão, a esposa do influenciador, Hillary Yamashiro, se manifestou publicamente nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, onde soma mais de três milhões de seguidores, ela demonstrou apoio ao marido e afirmou acreditar em sua inocência.