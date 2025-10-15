Ataque a tiros em casa: homem morre e mulher fica ferida

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após um ataque a tiros ocorrido na manhã de segunda-feira (13). O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, segundo a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no bairro Jardim Petrópolis, em Nobres (MT). Conforme o boletim de ocorrência, policiais da 1ª Companhia da PM foram acionados por volta das 7h após denúncias de disparos de arma de fogo dentro de uma residência.