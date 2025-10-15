Ataque a tiros em casa: homem morre e mulher fica ferida

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após um ataque a tiros ocorrido na manhã de segunda-feira (13). O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, segundo a Polícia Militar.
O crime aconteceu no bairro Jardim Petrópolis, em Nobres (MT). Conforme o boletim de ocorrência, policiais da 1ª Companhia da PM foram acionados por volta das 7h após denúncias de disparos de arma de fogo dentro de uma residência.
Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o portão trancado, mas foram recebidos por um homem. Dentro da casa, havia duas vítimas: um homem já sem vida e uma mulher de 30 anos com ferimentos graves provocados por tiros. Ela foi socorrida em estado crítico e levada ao hospital.
De acordo com relatos, o casal foi surpreendido por um homem armado, de 32 anos, no momento em que abria o portão. O suspeito ordenou que ambos voltassem para dentro da casa. O casal tentou se proteger e trancou a porta, mas o agressor atirou pela janela e arrombou o imóvel com uma barra de ferro.
Dentro da residência, houve luta corporal. Durante o confronto, a mulher — ex-companheira do agressor — foi baleada duas vezes. O atual companheiro dela conseguiu desarmar o suspeito e atirou contra ele. A pistola usada, que tinha um carregador e cinco munições intactas, foi entregue à polícia.
A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, responsável pela investigação e pela apreensão da arma. A corporação confirmou que o autor dos disparos era ex-namorado da mulher e usou a arma de sua atual companheira, uma policial militar, para tentar cometer o crime.