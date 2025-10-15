Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (16)? Confira

A quinta-feira (16) promete ser de tempo firme na maior parte das cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale). Segundo dados do Climatempo, o sol vai predominar entre muitas nuvens, sem previsão de chuva na maioria dos municípios. As temperaturas sobem um pouco em relação aos dias anteriores, proporcionando um clima agradável durante o dia e noites mais frescas.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 17°C e 29°C, com zero chance de chuva. Cenário parecido deve ser registrado em Taubaté e Guaratinguetá, onde os termômetros também ficam entre 17°C e 30°C e o tempo se mantém estável, com céu parcialmente encoberto ao longo do dia.