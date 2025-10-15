16 de outubro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (16)? Confira

A quinta-feira (16) promete ser de tempo firme na maior parte das cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale). Segundo dados do Climatempo, o sol vai predominar entre muitas nuvens, sem previsão de chuva na maioria dos municípios. As temperaturas sobem um pouco em relação aos dias anteriores, proporcionando um clima agradável durante o dia e noites mais frescas.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 17°C e 29°C, com zero chance de chuva. Cenário parecido deve ser registrado em Taubaté e Guaratinguetá, onde os termômetros também ficam entre 17°C e 30°C e o tempo se mantém estável, com céu parcialmente encoberto ao longo do dia.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá uma quinta-feira de sol com muitas nuvens, mas as temperaturas serão mais amenas por conta da umidade marítima: mínima de 18°C e máxima de 23°C, sem previsão de chuva. Já em Campos do Jordão, o clima serrano traz um comportamento diferente: o dia começa com sol entre nuvens, mas há 70% de chance de pancadas de chuva à noite, com temperaturas variando entre 14°C e 24°C.

Em resumo, a quinta-feira será de tempo estável em quase toda a RMVale, ideal para atividades ao ar livre, com exceção das áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, onde há possibilidade de chuva no fim do dia.

