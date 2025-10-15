Polícia usa cães farejadores para achar Bruna, que segue sumida

A Polícia Civil de Cruzeiro contou com a ajuda de cães farejadores da polícia de São Paulo para tentar localizar a designer de sobrancelhas Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, que está desaparecida há 22 dias.
As ações feitas em área de mata com os cães na última semana não resultaram em avanços na investigação, segundo policiais civis de Cruzeiro. Bruna segue desaparecida e nenhum vestígio dela foi localizado até o momento.
Bruna vai se transformando num mistério para a Polícia Civil do Vale do Paraíba. Mãe de duas crianças, ela desapareceu na madrugada de 22 de setembro em Cruzeiro. Desde então, diversas incursões na mata foram feitas por policiais, bombeiros e voluntários, mas nada foi encontrado.
Na segunda-feira (6), viaturas da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade estiveram nas proximidades do condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, onde mora Bruna. Novas buscas foram feitas em locais de mata e nada foi encontrado que ajude a polícia a esclarecer o caso.
Cova com cruz.
No dia 30 de setembro, após receber uma denúncia, a polícia fez escavações em uma cova com uma cruz que seria o local onde Bruna teria sido enterrada. A informação que chegou à polícia apontava que a jovem já estaria morta. Nada foi confirmado.
“Sem achar o corpo ou outro vestígio, o caso é investigado como desaparecimento. Pode mudar para outra situação se encontrarmos alguma coisa, mas até agora nada”, disse um investigador de Cruzeiro.
“A investigação continua e estamos checando todas as informações que chegam, mas até agora nada foi encontrado”, confirmou o delegado Sandro Franqueira, titular da DIG de Cruzeiro.
Ele explicou que a polícia reuniu imagens de câmeras de segurança para determinar o caminho de Bruna antes do desaparecimento. Como a família, ele tem esperança de que a jovem possa estar viva.
“Estamos buscando e analisando imagens de câmeras do trajeto que ela fez e no bairro dela. Não descartamos nenhuma hipótese. A polícia tem esperança de encontrar Bruna viva”, afirmou o delegado.
Desaparecimento.
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30 de 22 de setembro, uma segunda-feira, ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira. O local fica perto de uma vasta área de mata, parte com terreno alagado, na qual se concentraram as buscas.
No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro do apartamento, o que impediu qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados por meio das redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. Ele mantém a fé de que a filha possa ser encontrada com vida.
O delegado Franqueira disse que a DIG de Cruzeiro segue trabalhando no caso e que nenhuma linha de investigação foi descartada.