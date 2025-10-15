Polícia usa cães farejadores para achar Bruna, que segue sumida

A Polícia Civil de Cruzeiro contou com a ajuda de cães farejadores da polícia de São Paulo para tentar localizar a designer de sobrancelhas Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, que está desaparecida há 22 dias.

As ações feitas em área de mata com os cães na última semana não resultaram em avanços na investigação, segundo policiais civis de Cruzeiro. Bruna segue desaparecida e nenhum vestígio dela foi localizado até o momento.