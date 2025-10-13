13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRUELDADE

Corpo de idoso de 83 anos é achado em freezer na casa de repouso

Por Da Redação | Flórida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
William Eugene Ray
William Eugene Ray

Um idoso de 83 anos foi encontrado sem vida dentro de um freezer em uma casa de repouso nos Estados Unidos. O corpo foi localizado no dia 26 de setembro, após a filha perceber, por meio das câmeras do quarto, que o pai havia desaparecido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em uma instituição localizada na Flórida. A vítima, identificada como William Eugene Ray, morava no local desde maio deste ano, depois que a família decidiu buscar cuidados profissionais devido ao avanço da demência.

Segundo informações do Gabinete do Xerife do Condado de Pasco, não foram encontrados indícios de crime durante as investigações iniciais. A direção da casa de repouso lamentou o ocorrido e informou que nunca havia registrado um episódio semelhante.

A polícia segue apurando as circunstâncias da morte e a forma como o idoso acabou dentro do freezer.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários