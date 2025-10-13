Corpo de idoso de 83 anos é achado em freezer na casa de repouso

Um idoso de 83 anos foi encontrado sem vida dentro de um freezer em uma casa de repouso nos Estados Unidos. O corpo foi localizado no dia 26 de setembro, após a filha perceber, por meio das câmeras do quarto, que o pai havia desaparecido.

O caso aconteceu em uma instituição localizada na Flórida. A vítima, identificada como William Eugene Ray, morava no local desde maio deste ano, depois que a família decidiu buscar cuidados profissionais devido ao avanço da demência.