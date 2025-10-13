História de cinema? Cão segue romeiro por 150 km até Aparecida

O que era pra ser apenas mais uma romaria até o Santuário Nacional de Aparecida acabou virando uma daquelas histórias que aquecem o coração — daquelas que a gente conta sorrindo, com os olhos marejados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No começo de outubro, um grupo de fiéis saiu de Guarulhos rumo à casa da Padroeira do Brasil, caminhando pela Rodovia Presidente Dutra entre os dias 6 e 10. Entre orações, cansaço, bolhas nos pés e muita fé, um novo “romeiro” apareceu de surpresa: um cachorrinho sem dono, que decidiu seguir o grupo por mais de 150 quilômetros.