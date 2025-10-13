História de cinema? Cão segue romeiro por 150 km até Aparecida

O que era pra ser apenas mais uma romaria até o Santuário Nacional de Aparecida acabou virando uma daquelas histórias que aquecem o coração — daquelas que a gente conta sorrindo, com os olhos marejados.
No começo de outubro, um grupo de fiéis saiu de Guarulhos rumo à casa da Padroeira do Brasil, caminhando pela Rodovia Presidente Dutra entre os dias 6 e 10. Entre orações, cansaço, bolhas nos pés e muita fé, um novo “romeiro” apareceu de surpresa: um cachorrinho sem dono, que decidiu seguir o grupo por mais de 150 quilômetros.
Entre os peregrinos estavam Juscy Rocha, administradora da página Romaria Amigos de Maria, e César Franco, policial civil que vivia pela primeira vez a experiência da romaria — e que acabou protagonizando um dos momentos mais bonitos do trajeto.
Logo no primeiro dia, ainda em Arujá, o cãozinho surgiu no caminho. Cansado, ofegante, mas cheio de vontade de seguir junto. Os romeiros ofereceram água, comida e carinho. César conta que, naquele instante, algo dentro dele se mexeu.
“Esse anjo veio ao meu encontro no primeiro dia. Estava muito calor. Caminhamos juntos até um ponto de apoio, cuidamos dele, demos comida e água. Depois segui o caminho, sem imaginar o que viria pela frente”, lembra.
No dia seguinte, o improvável aconteceu: o cachorrinho apareceu de novo — cerca de 30 quilômetros à frente. Como se tivesse sido guiado por algo maior. “Nos reencontramos e parecia que já nos conhecíamos há muito tempo”, conta César.
O pequeno foi batizado pelos peregrinos de Aparecido, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida e a São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais.
Mas o destino ainda guardava mais voltas. O cachorro seguiu viagem com outras peregrinas, e César continuou sua caminhada — sem saber se o veria novamente. Mesmo assim, ele não deixou de rezar.
“Continuei orando todos os dias, pedindo a São Francisco e à Mãe Aparecida que o protegessem. E, se fosse da vontade de Deus, que eu o encontrasse de novo”, disse.
E, pelo visto, Deus ouviu.
Depois de quase 100 quilômetros de estrada, já nas ruas de Aparecida, César recebeu sua resposta. Ao se aproximar do Santuário, em meio à multidão, um olhar familiar o esperava. Era ele.
“Quando cheguei e vi o Aparecido me olhando, não acreditei. Fui ao seu encontro e entendi que era obra de Deus. Improvisei uma guia com a camiseta e o levei pra casa. Não fui eu que o escolhi, foi ele quem me escolheu”, emocionou-se o policial.
Hoje, Aparecido vive com César, cercado de amor, carinho e propósito. O cachorro que caminhou mais de 150 km virou símbolo de fé e esperança — não só entre os romeiros, mas entre milhares de pessoas que acompanharam a história nas redes sociais.
“Que o meu testemunho sirva de exemplo pra quem pensa em desistir. Deus ouve, e recompensa quem tem fé. Todo sonho plantado com fé floresce com graça”, finaliza César.