OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFEGO

Megacarreta passou pelo Vale sofre pane e causa interdição

Por Da redação | Minas Gerais
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Vale 360 news

A megacarreta que passou recentemente pelo Vale do Paraíba e seguia pela Rodovia Fernão Dias com destino a Goiás sofreu uma quebra mecânica nesta segunda-feira (13), comprometendo o transporte da carga e bloqueando totalmente a rodovia na altura do km 919, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais.

Segundo informações da concessionária Arteris Fernão Dias, o problema foi causado pela quebra do pino-rei — peça que conecta o conjunto à prancha de transporte. O incidente provocou a interdição total no ponto do problema, com desvio parcial do fluxo pelo canteiro lateral. Até o fim da tarde, o congestionamento na região chegava a cerca de 7 km no sentido Belo Horizonte.

A carreta, que transporta uma carga de grandes dimensões e peso excepcional, trafegava em velocidade reduzida, com escolta do transportador, viaturas da concessionária e apoio da Polícia Rodoviária Federal. O esquema de segurança já estava previsto devido às características do equipamento.

Ainda não há previsão para a liberação completa da rodovia.

