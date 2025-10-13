Megacarreta passou pelo Vale sofre pane e causa interdição

A megacarreta que passou recentemente pelo Vale do Paraíba e seguia pela Rodovia Fernão Dias com destino a Goiás sofreu uma quebra mecânica nesta segunda-feira (13), comprometendo o transporte da carga e bloqueando totalmente a rodovia na altura do km 919, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais.

Segundo informações da concessionária Arteris Fernão Dias, o problema foi causado pela quebra do pino-rei — peça que conecta o conjunto à prancha de transporte. O incidente provocou a interdição total no ponto do problema, com desvio parcial do fluxo pelo canteiro lateral. Até o fim da tarde, o congestionamento na região chegava a cerca de 7 km no sentido Belo Horizonte.