13 de outubro de 2025
ACIDENTE FATAL

URGENTE: Motociclista morre em acidente na Dutra, em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Local do acidente na Via Dutra
Local do acidente na Via Dutra
Local do acidente na Via Dutra

Um motociclista morreu em um acidente fatal na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta segunda-feira (13), no trecho de Aparecida.

De acordo com informações da concessionária RioSP, o motocicleta colidiu contra a sinalização do canteiro central no km 71 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta das 16h10.

As equipes de operações e resgate da concessionária foram acionadas para orientar o tráfego e prestar atendimento. Foi registrada uma vítima fatal no local. A faixa 1 (da esquerda) está bloqueada e há registro de 3 km de lentidão no local.

