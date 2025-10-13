URGENTE: Motociclista morre em acidente na Dutra, em Aparecida

Um motociclista morreu em um acidente fatal na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta segunda-feira (13), no trecho de Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da concessionária RioSP, o motocicleta colidiu contra a sinalização do canteiro central no km 71 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta das 16h10.