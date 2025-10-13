Câmera ajuda recuperar motocicleta furtada em São José

Uma operação conjunta entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos resultou na recuperação de uma motocicleta furtada no bairro Dom Pedro 1°, na região sul da cidade.

De acordo com a Prefeitura, os operadores do CSI monitoravam o movimento nas proximidades de uma adega quando identificaram uma moto com dois ocupantes sem capacete e com a placa danificada, o que impedia a leitura do número de registro. O veículo tinha as mesmas características de uma motocicleta furtada dias antes, já sinalizada no sistema de vigilância.