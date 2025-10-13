Câmera ajuda recuperar motocicleta furtada em São José

Uma operação conjunta entre o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos resultou na recuperação de uma motocicleta furtada no bairro Dom Pedro 1°, na região sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Prefeitura, os operadores do CSI monitoravam o movimento nas proximidades de uma adega quando identificaram uma moto com dois ocupantes sem capacete e com a placa danificada, o que impedia a leitura do número de registro. O veículo tinha as mesmas características de uma motocicleta furtada dias antes, já sinalizada no sistema de vigilância.
As informações foram repassadas em tempo real para as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), que se deslocaram até o local. Ao perceberem a chegada da viatura, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé, misturando-se entre as pessoas que estavam na região.
Após a verificação, foi confirmado que se tratava de uma motocicleta furtada. O veículo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o proprietário compareceu para reaver o bem e agradeceu à equipe pela rápida recuperação.