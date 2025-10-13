13 de outubro de 2025
BRASIL

Influenciadora e filha são achadas mortas dentro de casa

A influenciadora catarinense Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e a filha Miana Sophya, de 15 anos, foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta última sexta-feira (11).

De acordo com informações da Polícia Civil, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros após sentirem um forte odor vindo do 11º andar do prédio. As duas foram encontradas sem vida — a adolescente estava na sala, enquanto o corpo da mãe foi localizado em um dos quartos.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga as circunstâncias e causas das mortes. A perícia foi realizada no local, e os corpos encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).

Lidiane era modelo, influenciadora digital e estudante de medicina. Nas redes sociais, compartilhava fotos e mensagens sobre bem-estar, autocuidado e sua rotina de estudos. A filha, Miana, havia se mudado recentemente de Santa Catarina para viver com a mãe no Rio de Janeiro.

A notícia provocou comoção entre seguidores e amigos, que lamentaram o ocorrido nas redes sociais da influenciadora. A polícia ainda não divulgou hipóteses sobre o que pode ter causado as mortes.

