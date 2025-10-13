Influenciadora e filha são achadas mortas dentro de casa

A influenciadora catarinense Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e a filha Miana Sophya, de 15 anos, foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta última sexta-feira (11).

De acordo com informações da Polícia Civil, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros após sentirem um forte odor vindo do 11º andar do prédio. As duas foram encontradas sem vida — a adolescente estava na sala, enquanto o corpo da mãe foi localizado em um dos quartos.