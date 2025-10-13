Moto furtada é localizada perto de adega pelo CSI em São José

Uma motocicleta furtada em São José dos Campos foi identificada pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal) no domingo (12). O caso aconteceu no bairro Dom Pedro 1º, região sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante o monitoramento do fluxo nas imediações de uma adega, operadores do CSI identificaram uma motocicleta com dois ocupantes sem capacete e com a placa amassada, o que impedia a leitura do emplacamento.
O veículo correspondia ao mesmo modelo de uma motocicleta furtada dias antes, informação que já estava em alerta nas telas de monitoramento.
As informações foram irradiadas na rede e as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM foram acionadas para o local.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram a moto e fugiram caminhando, em meio ao fluxo de pessoas, não sendo possível detê-los.
Após consulta, foi confirmado que o veículo havia sido furtado. A motocicleta foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o proprietário compareceu e recuperou o bem.