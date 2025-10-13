13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEÍCULO RECUPERADO

Moto furtada é localizada perto de adega pelo CSI em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Registro das câmeras permitiu localizar a moto furtada
Registro das câmeras permitiu localizar a moto furtada

Uma motocicleta furtada em São José dos Campos foi identificada pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e recuperada pela GCM (Guarda Civil Municipal) no domingo (12). O caso aconteceu no bairro Dom Pedro 1º, região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante o monitoramento do fluxo nas imediações de uma adega, operadores do CSI identificaram uma motocicleta com dois ocupantes sem capacete e com a placa amassada, o que impedia a leitura do emplacamento.

O veículo correspondia ao mesmo modelo de uma motocicleta furtada dias antes, informação que já estava em alerta nas telas de monitoramento.

As informações foram irradiadas na rede e as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM foram acionadas para o local.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram a moto e fugiram caminhando, em meio ao fluxo de pessoas, não sendo possível detê-los.

Após consulta, foi confirmado que o veículo havia sido furtado. A motocicleta foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o proprietário compareceu e recuperou o bem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários