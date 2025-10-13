Polícia ‘caça’ suspeito de matar PM durante peregrinação na Dutra

A Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão em busca do principal suspeito de ter assassinado o policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, durante assalto na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 55, em Lorena, na madrugada do último sábado (11).

O suspeito foi identificado por testemunhas como Danilo da Silva Gonçalves, de 33 anos, que vem sendo procurado pelas forças de segurança.