Polícia ‘caça’ suspeito de matar PM durante peregrinação na Dutra

A Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão em busca do principal suspeito de ter assassinado o policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, durante assalto na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 55, em Lorena, na madrugada do último sábado (11).
O suspeito foi identificado por testemunhas como Danilo da Silva Gonçalves, de 33 anos, que vem sendo procurado pelas forças de segurança.
O soldado Luiz Guilherme participava de uma romaria rumo ao Santuário Nacional de Aparecida quando foi surpreendido por criminosos. O militar, que usava um colete refletivo da corporação, foi rendido e atingido por um tiro no peito, morrendo ainda no local. Os criminosos fugiram levando pertences da vítima.
Luiz Guilherme nasceu em Minas Gerais e morava em Cruzeiro, no estado de São Paulo, onde se tornou policial militar em 2015. Ele integrava a 4ª Companhia do 23° Batalhão de Polícia Militar do Interior. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o soldado era casado e tinha dois filhos pequenos.
Nascido em 1992, Danilo é procurado pela polícia e considerado suspeito do homicídio. A população pode ajudar as autoridades a localizar o acusado.
A Polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Danilo seja comunicada de forma anônima pelos canais oficiais: Disque Denúncia 181, 190 (Polícia Militar) ou pelo site: www.disquedenuncia.sp.gov.br.