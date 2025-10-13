Chuva provoca alagamentos em pelo menos 10 casas em Taubaté

A forte chuva que atingiu o Vale do Paraíba na noite de domingo (12) provocou alagamentos e deixou cerca de dez casas inundadas no bairro Sítio Santo Antônio, em Taubaté. Segundo a Defesa Civil do Estado, o problema foi agravado por uma obra em andamento na Avenida Manoel José de Siqueira, que acabou ficando completamente tomada pela água, atingindo também residências próximas.

Apesar dos estragos, nenhum morador precisou deixar a casa, e não houve registro de feridos.