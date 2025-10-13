Chuva provoca alagamentos em pelo menos 10 casas em Taubaté

A forte chuva que atingiu o Vale do Paraíba na noite de domingo (12) provocou alagamentos e deixou cerca de dez casas inundadas no bairro Sítio Santo Antônio, em Taubaté. Segundo a Defesa Civil do Estado, o problema foi agravado por uma obra em andamento na Avenida Manoel José de Siqueira, que acabou ficando completamente tomada pela água, atingindo também residências próximas.
Apesar dos estragos, nenhum morador precisou deixar a casa, e não houve registro de feridos.
De acordo com o órgão municipal, o volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de 20 milímetros, conforme o pluviômetro instalado na região do Itaim.
Durante o temporal, foram constatados alagamentos e tampas de bueiros deslocadas em diversos trechos da Rua Manoel José de Siqueira de Matos. As tampas foram recolocadas parcialmente, e os pontos onde o serviço não pôde ser concluído foram devidamente sinalizados.
A Secretaria de Serviços Públicos foi acionada para verificar possíveis obstruções por lixo na rede de drenagem e realizar a limpeza preventiva dos bueiros.
No bairro Jardim Ana Emília, a Defesa Civil também monitorou um afundamento na Rua Benedito da Silveira Moraes. Após a chuva cessar, equipes retornaram ao local e constataram que a lona de proteção havia sido parcialmente arrastada. O material foi recolocado, e o trecho permanece isolado com balizadores para garantir a segurança dos moradores.