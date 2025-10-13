Cidade Inteligente: TCE determina correções em edital do CSI

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou que a Prefeitura de São José dos Campos realize 16 correções no edital da licitação do programa Cidade Inteligente, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A concorrência havia sido suspensa pelo TCE em maio desse ano, em decisão liminar (provisória). Agora, ao analisar o mérito, o Tribunal Pleno considerou parcialmente procedentes as representações de quatro empresas contra o edital. O julgamento foi realizado no dia 24 de setembro, mas a decisão foi publicada apenas na última semana.