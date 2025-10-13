13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇA COMERCIAL

Após tarifaço de Trump, exportação do Vale para EUA aumenta 7%

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CSS
Exportações
Exportações

As exportações das empresas do Vale do Paraíba para os Estados Unidos cresceram 7% nos meses de agosto e setembro deste ano na comparação com igual período do ano passado. Os dois meses de 2025 foram impactados pelo tarifaço do presidente americano, Donald Trump, que impôs sobretaxa de 50% a diversos produtos brasileiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No entanto, após negociações, Trump retirou diversos produtos da taxação e o saldo da balança comercial do Vale com os EUA permaneceu positivo, com US$ 562,39 milhões exportados neste ano, em agosto e setembro, contra US$ 525,52 milhões vendidos no mesmo intervalo de 2024.

O resultado não foi igual em todas as cidades. São José dos Campos registrou queda de 8,22% nas exportações para os EUA em agosto e setembro: US$ 336,45 milhões ante US$ 366,59 milhões no ano passado.

Já Ilhabela teve crescimento de 23% nas exportações para os americanos, com US$ 124,86 milhões contra US$ 101,43 milhões em igual período de 2024. Pindamonhangaba cresceu 157% nas vendas para os EUA, enquanto Taubaté caiu 79% e Jacareí reduziu 44%.

A exportação de aviões de São José dos Campos para os EUA caiu 13% após o tarifaço, com US$ 304,77 milhões em agosto e setembro de 2025 contra US$ 350,21 milhões no mesmo intervalo de 2024.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários