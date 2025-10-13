Homem esfaqueia mulher em quarto de motel e é morto pela polícia

Um homem de 34 anos foi morto pela Polícia Militar após esfaquear uma mulher dentro de um quarto de motel em Arapongas (PR), às margens da rodovia PR-444, na noite de sábado (11).
Segundo o boletim de ocorrência, ele atacou a vítima na frente dos policiais, que haviam sido acionados por uma funcionária do local após ouvir gritos de socorro vindos do quarto.
De acordo com a PM do Paraná, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem segurando a mulher por trás e a golpeando com uma faca. “Foi necessário efetuar disparos de arma de fogo contra o agressor para resguardar a vida da vítima”, informou a corporação em nota.
O homem morreu a caminho do hospital e ainda não teve a identidade revelada. A mulher, de 28 anos, sofreu três ferimentos nos ombros e braços, mas foi socorrida consciente e encaminhada para atendimento médico.
O caso é investigado pela Polícia Civil de Arapongas, que deve apurar a motivação do ataque e a relação entre o agressor e a vítima.