13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Homem esfaqueia mulher em quarto de motel e é morto pela polícia

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem de 34 anos foi morto pela Polícia Militar após esfaquear uma mulher dentro de um quarto de motel em Arapongas (PR), às margens da rodovia PR-444, na noite de sábado (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, ele atacou a vítima na frente dos policiais, que haviam sido acionados por uma funcionária do local após ouvir gritos de socorro vindos do quarto.

De acordo com a PM do Paraná, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem segurando a mulher por trás e a golpeando com uma faca. “Foi necessário efetuar disparos de arma de fogo contra o agressor para resguardar a vida da vítima”, informou a corporação em nota.

O homem morreu a caminho do hospital e ainda não teve a identidade revelada. A mulher, de 28 anos, sofreu três ferimentos nos ombros e braços, mas foi socorrida consciente e encaminhada para atendimento médico.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Arapongas, que deve apurar a motivação do ataque e a relação entre o agressor e a vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários