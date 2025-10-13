Homem esfaqueia mulher em quarto de motel e é morto pela polícia

Um homem de 34 anos foi morto pela Polícia Militar após esfaquear uma mulher dentro de um quarto de motel em Arapongas (PR), às margens da rodovia PR-444, na noite de sábado (11).

Segundo o boletim de ocorrência, ele atacou a vítima na frente dos policiais, que haviam sido acionados por uma funcionária do local após ouvir gritos de socorro vindos do quarto.