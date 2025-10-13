URGENTE: Defesa Civil alerta para tempestade à tarde em SJC

A Defesa Civil emitiu um alerta, por celular, por volta das 14h desta segunda-feira (13) informando que a chuva se espalha por São José dos Campos, acompanhada de ventos e incidência de raios. O aviso também abrange municípios vizinhos do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O órgão recomenda que a população redobre os cuidados nas próximas horas, evitando áreas abertas, próximas a árvores ou estruturas metálicas durante a ocorrência de raios. A Defesa Civil também orienta atenção a possíveis pontos de alagamento e descargas elétricas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.