URGENTE: Defesa Civil alerta para tempestade à tarde em SJC

A Defesa Civil emitiu um alerta, por celular, por volta das 14h desta segunda-feira (13) informando que a chuva se espalha por São José dos Campos, acompanhada de ventos e incidência de raios. O aviso também abrange municípios vizinhos do Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O órgão recomenda que a população redobre os cuidados nas próximas horas, evitando áreas abertas, próximas a árvores ou estruturas metálicas durante a ocorrência de raios. A Defesa Civil também orienta atenção a possíveis pontos de alagamento e descargas elétricas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Paralelamente, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, que indica perigo, para fortes tempestades em sete estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso é válido até as 10h de terça-feira (14).
Segundo o Inmet, há risco de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. O alerta cobre boa parte da região Sudeste, onde há possibilidade de alagamentos, cortes de energia elétrica e danos em plantações.
Os órgãos reforçam a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas e evitar deslocamentos desnecessários durante as tempestades.