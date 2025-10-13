PM prende reincidentes e apreende 599 porções de drogas em Campos

As ações realizadas pela Força Tática de Campos do Jordão resultaram na apreensão de um total de 599 porções de entorpecentes e R$ 1.987,50 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Além das apreensões, dois homens foram presos por tráfico de drogas, sendo ambos reincidentes no crime. As prisões foram efetivadas por policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Na primeira ocorrência, registrada na sexta-feira (10), a equipe em patrulhamento pelo bairro Pica-Pau abordou um indivíduo e, com ele, localizou 204 pedras de crack e um total de 282 porções de cocaína (sendo 185 eppendorfs e 97 papelotes), além de 70 porções de maconha, 11 porções de K9, R$ 610,50 em dinheiro e um aparelho celular. O suspeito já possuía três passagens anteriores por tráfico e cumpria regime aberto há apenas três meses.

