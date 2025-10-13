Vídeo flagra execução de Paulo, 18 anos, no meio da rua no Vale

Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo, foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (12), na Avenida José Novaes Sobrinho, no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro. O crime causou comoção entre moradores da região e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações, os socorristas encontraram o rapaz já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica, que coletou evidências e iniciou o levantamento dos primeiros elementos da investigação.