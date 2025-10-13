Vídeo flagra execução de Paulo, 18 anos, no meio da rua no Vale

Um jovem de 18 anos, identificado como Paulo, foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (12), na Avenida José Novaes Sobrinho, no bairro Jardim Paraíso, em Cruzeiro. O crime causou comoção entre moradores da região e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as primeiras informações, os socorristas encontraram o rapaz já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica, que coletou evidências e iniciou o levantamento dos primeiros elementos da investigação.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e trabalha para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cruzeiro. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento de Paulo, conhecido como Paulinho entre familiares e amigos.
O caso é investigado pela Delegacia de Cruzeiro, e as diligências seguem em andamento.