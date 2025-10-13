Inpe recebe encontro do Brics sobre avanços da astronomia, em SJC

O 11º Encontro do Grupo de Trabalho de Astronomia do BRICS será realizado de 13 a 17 de outubro no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos (SP). O evento abordará astronomia de ponta, avanços em tecnologia e educação, além de oportunidades de cooperação entre os países do BRICS – aliança intergovernamental composta por dez países, entre eles Brasil, China e Rússia.
Estarão reunidos pesquisadores da área de astronomia, profissionais de divulgação científica, educadores, agentes de desenvolvimento e formuladores de políticas públicas (veja a programação aqui).
Segundo o Inpe, haverá palestras, sessões práticas de treinamento, discussões em grupos de trabalho sobre missões espaciais de observação solar em operação ou em desenvolvimento nos países do Brics, como o Galileo Solar Space Telescope (GSST, Brasil), o Aditya-L1 (Índia) e o Chinese Solar Polar Orbit Observatory (China).
Também será apresentada uma visão geral das iniciativas de clima espacial do Inpe e do Laboratório Conjunto China-Brasil para Clima Espacial – China-Brazil Joint Laboratory for Space Weather.
Com o tema “Transientes Multimensageiros e Multicomprimento de Onda”, o encontro é organizado pelo Inpe, em parceria com o Laboratório Nacional de Astrofísica, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o Observatório Nacional, a Univap (Universidade do Vale do Paraíba), a Sociedade Brasileira de Geofísica Espacial e Aeronomia e outras instituições parceiras.
“Sediar o encontro representa uma conquista importante não apenas para o Inpe, mas para o Brasil, que se fortalece no cenário internacional ao reunir cientistas e instituições de destaque para discutir cooperação em ciência, tecnologia e inovação na área de astronomia”, disse o instituto.