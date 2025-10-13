Inpe recebe encontro do Brics sobre avanços da astronomia, em SJC

O 11º Encontro do Grupo de Trabalho de Astronomia do BRICS será realizado de 13 a 17 de outubro no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos (SP). O evento abordará astronomia de ponta, avanços em tecnologia e educação, além de oportunidades de cooperação entre os países do BRICS – aliança intergovernamental composta por dez países, entre eles Brasil, China e Rússia.

Estarão reunidos pesquisadores da área de astronomia, profissionais de divulgação científica, educadores, agentes de desenvolvimento e formuladores de políticas públicas (veja a programação aqui).