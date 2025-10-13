Festa da Padroeira reúne quase 500 mil pessoas, diz Santuário

O Santuário Nacional de Aparecida foi o destino de 494.689 devotos de Nossa Senhora entre os dias 3 e 12 de outubro deste ano. O período corresponde aos dias em que as atividades da Basílica foram realizadas em homenagem à Padroeira do Brasil.

No intervalo entre 3 e 11 de outubro, quando aconteceu a tradicional Novena de Aparecida, o número de fiéis chegou à marca de 342.528 pessoas. Além das orações e reflexões propostas pela Novena, neste período também aconteceram a carreata, o passeio ciclístico e o Festival da Padroeira, que contou com show do cantor Daniel e convidados.