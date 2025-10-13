Festa da Padroeira reúne quase 500 mil pessoas, diz Santuário

O Santuário Nacional de Aparecida foi o destino de 494.689 devotos de Nossa Senhora entre os dias 3 e 12 de outubro deste ano. O período corresponde aos dias em que as atividades da Basílica foram realizadas em homenagem à Padroeira do Brasil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No intervalo entre 3 e 11 de outubro, quando aconteceu a tradicional Novena de Aparecida, o número de fiéis chegou à marca de 342.528 pessoas. Além das orações e reflexões propostas pela Novena, neste período também aconteceram a carreata, o passeio ciclístico e o Festival da Padroeira, que contou com show do cantor Daniel e convidados.
Já em 12 de outubro, dia da Festa da Padroeira, a presença na Basílica de Aparecida foi de 152.161 devotos. A marca é o dia com maior movimento registrado em 2025. Na data, a programação contou com a celebração de sete missas e a realização da Consagração Solene, na Basílica Histórica. A tradicional Procissão Solene encerrou as atividades do dia.
Em relação aos números do último ano, quando 320.689 fiéis participaram das atividades litúrgicas e culturais dos dez dias de programação, a quantidade de peregrinos aumentou 54%.
Quando observado isoladamente o dia 12 de outubro, também se observa crescimento na movimentação, ficando 8% superior aos 139.821 devotos presentes em 2024.