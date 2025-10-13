Prefeitura de Pinda multa carros abandonados em R$ 2.610

Proprietários de veículos estacionados por muito tempo em vias da cidade de Pindamonhangaba podem ser multados por fiscais da Prefeitura, na Operação Carro Velho, que visa autuar veículos abandonados nas ruas da cidade.

Iniciada na segunda semana de outubro de 2025, a operação já identificou 19 veículos com características de abandono. Todos receberam o adesivo de notificação com a informação de que devem ser removidos em 48 horas.

