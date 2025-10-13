Prefeitura de Pinda multa carros abandonados em R$ 2.610

Proprietários de veículos estacionados por muito tempo em vias da cidade de Pindamonhangaba podem ser multados por fiscais da Prefeitura, na Operação Carro Velho, que visa autuar veículos abandonados nas ruas da cidade.
Iniciada na segunda semana de outubro de 2025, a operação já identificou 19 veículos com características de abandono. Todos receberam o adesivo de notificação com a informação de que devem ser removidos em 48 horas.
Caso a remoção não ocorra, haverá autuação no valor de R$ 2.610,60.
Além da situação de abandono, se o veículo estiver estacionado de forma irregular, em local proibido ou na contramão, por exemplo, o Departamento de Trânsito será acionado e os agentes aplicarão multas adicionais, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
Caso os veículos continuem nas vias públicas mesmo após a autuação dos fiscais e dos agentes de trânsito, eles poderão ser guinchados e conduzidos ao pátio. O valor do serviço também será repassado ao proprietário.