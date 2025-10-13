Novos radares entram em operação nesta terça na região; LOCAIS

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo colocará em operação, a partir de 0h desta terça-feira (14), 17 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas. Cinco desses aparelhos estão instalados em estradas na região do Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com isso, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 352. A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP (clique aqui).
Segundo o órgão estadual, a medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.
Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.
“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
O DER explicou que a escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.
Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.
Confira a localização dos novos equipamentos em operação na região: