Novos radares entram em operação nesta terça na região; LOCAIS

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo colocará em operação, a partir de 0h desta terça-feira (14), 17 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas. Cinco desses aparelhos estão instalados em estradas na região do Vale do Paraíba.

Com isso, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 352. A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP (clique aqui).