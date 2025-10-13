Jacareí interdida bares e descarta bebida irregular em operação

Três homens foram detidos e dois estabelecimentos foram interditados em uma nova atuação da Operação "Antídoto", realizada em diversos bairros da cidade de Jacareí, na noite de sexta-feira (11). O objetivo da operação é o combate à comercialização de bebidas falsificadas, após registros de intoxicação por metanol no estado de São Paulo e em outros pontos do país.

A ação reuniu equipes da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Polícia Civil.

Interdições e Ocorrências