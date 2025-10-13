Jacareí interdida bares e descarta bebida irregular em operação

Três homens foram detidos e dois estabelecimentos foram interditados em uma nova atuação da Operação "Antídoto", realizada em diversos bairros da cidade de Jacareí, na noite de sexta-feira (11). O objetivo da operação é o combate à comercialização de bebidas falsificadas, após registros de intoxicação por metanol no estado de São Paulo e em outros pontos do país.
A ação reuniu equipes da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Polícia Civil.
Interdições e Ocorrências
Em estabelecimento no bairro Parque Meia-Lua, foram encontradas oito garrafas de bebida destilada sem identificação no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), sem selo fiscal e sem rótulo em português. No mesmo local, foram apreendidos produtos vencidos e em condições irregulares. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à Polícia Civil. Em frente ao bar, um homem foi abordado e, como estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, teve a motocicleta apreendida e removida ao pátio.
A segunda interdição ocorreu na Vila Pinheiro, onde uma tabacaria foi fechada por operar com consumo de narguilés sem a licença adequada.
Na região do centro da cidade, um estabelecimento foi interditado por apresentar condições de higiene precárias e operar com o alvará de funcionamento vencido. O local ainda contava com três máquinas caça-níqueis, que foram apreendidas pela Polícia Civil, e o proprietário foi conduzido ao 1º DP (Distrito Policial).
Durante a fiscalização em outro bar da região, um homem foragido por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso. No mesmo bar, foram apreendidas 385 unidades de gelo sem informações legais de fabricação e data de validade, além da venda de bebidas vencidas. Os produtos foram descartados e o estabelecimento foi autuado.
No Jardim Didinha, foram encontrados e descartados 164 unidades do mesmo tipo de gelo irregular. A origem, nos dois casos, era uma fábrica já interditada pela Vigilância Sanitária. A Fiscalização de Posturas autuou outro estabelecimento no bairro por operar com alvará de funcionamento vencido.
Os trabalhos também foram realizados nos bairros Cidade Nova Jacareí e Parque Imperial.
Contabilidade
No balanço da operação, foram apreendidas dez garrafas de bebidas destiladas sem lacre e rótulo em português, 23 garrafas de vinho envasadas de maneira ilegal e cinco litros de cachaça irregular, 549 unidades de gelo saborizado e mais de 40 garrafas de bebidas descartadas por estarem vencidas ou não apresentarem data de vencimento.
O município reforça a orientação para que bares, adegas, distribuidoras e demais comércios redobrem a atenção, garantindo que as bebidas sejam adquiridas somente de fornecedores legalizados. Para os consumidores, a recomendação é que comprem apenas bebidas de marcas conhecidas, que possuam rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.