Qual a previsão do tempo em Campos nesta terça (14)? Confira

A RMVale terá uma terça-feira (14) marcada por instabilidade no clima, alternando entre períodos de sol, nebulosidade e pancadas de chuva, de acordo com os dados do Climatempo. As temperaturas seguem amenas, com sensação de abafamento e alta umidade do ar, o que aumenta as chances de garoa e chuva passageira em diversos municípios.

Em São José dos Campos, a previsão indica céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa isolada. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens, mas a noite volta a ter muita nebulosidade. As temperaturas variam entre 18°C e 26°C, e a umidade relativa do ar chega a 80%.