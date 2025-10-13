Qual a previsão do tempo em Taubaté nesta terça (14)? Confira

A RMVale terá uma terça-feira (14) marcada por instabilidade no clima, alternando entre períodos de sol, nebulosidade e pancadas de chuva, de acordo com os dados do Climatempo. As temperaturas seguem amenas, com sensação de abafamento e alta umidade do ar, o que aumenta as chances de garoa e chuva passageira em diversos municípios.
Em São José dos Campos, a previsão indica céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa isolada. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens, mas a noite volta a ter muita nebulosidade. As temperaturas variam entre 18°C e 26°C, e a umidade relativa do ar chega a 80%.
Já em Taubaté, o tempo também será de sol e chuva ao longo do dia. O céu fica parcialmente nublado, com chuva passageira à tarde e possibilidade de chuvisco à noite. A mínima será de 19°C e a máxima de 27°C, com umidade em torno de 87%.
Em Guaratinguetá, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. O céu permanece nublado, e há chance de garoa no fim do dia. A cidade deve registrar mínima de 19°C e máxima de 27°C, com 90% de umidade.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá tempo fechado e úmido. A previsão é de sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva ao longo do dia, com céu encoberto à noite. A temperatura varia entre 19°C e 24°C, e a umidade alcança 82%.
Em Campos do Jordão, o clima será típico de serra, com tempo chuvoso e temperaturas mais baixas. O dia terá sol entre nuvens e chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. A mínima prevista é de 15°C, e a máxima não deve ultrapassar 22°C, com 91% de umidade.