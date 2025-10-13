Vale está na rota de 'fortes tempestades', aponta alerta do Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja – que indica perigo – para fortes tempestades em sete estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso vale até as 10h de terça-feira (14).

De acordo com o Inmet, há risco de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. O alerta atinge boa parte da região Sudeste, onde há possibilidade de alagamentos, cortes de energia e estragos em plantações.