Vale está na rota de 'fortes tempestades', aponta alerta do Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja – que indica perigo – para fortes tempestades em sete estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso vale até as 10h de terça-feira (14).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Inmet, há risco de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. O alerta atinge boa parte da região Sudeste, onde há possibilidade de alagamentos, cortes de energia e estragos em plantações.
Em São Paulo, além da capital, estão incluídos no alerta o Vale do Paraíba, Litoral Sul e cidades do interior, como Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Presidente Prudente.
Em Minas Gerais, foram incluídos o Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes. No Rio de Janeiro, a região metropolitana, Baixadas, Centro e Sul Fluminense.
Em caso de tempestade, os moradores devem desligar os aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia. Evitar abrigo sob árvores e perto de postes durante rajadas de vento. Não estacionar veículos próximos a torres, placas ou outdoors. É preciso proteger móveis e documentos com sacos plásticos em caso de alagamento. Se Se mora em áreas de risco, procure abrigo seguro.
Outros estados do Centro-Oeste e Sul também estão sob o mesmo alerta. Já 13 estados e o Distrito Federal estão em nível amarelo, que indica perigo potencial de chuvas intensas.