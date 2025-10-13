Dois procurados são presos em Aparecida no Dia da Padroeira

Dois homens procurados pela Justiça foram presos em Aparecida por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no domingo (12).

Um deles foi capturado no bairro Ponte Alta e tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

