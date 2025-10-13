13 de outubro de 2025
FORAGIDOS

Dois procurados são presos em Aparecida no Dia da Padroeira

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Dois homens procurados pela Justiça foram presos em Aparecida por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no domingo (12).

Um deles foi capturado no bairro Ponte Alta e tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O outro, era procurado pelo crime de lesão corporal e foi preso no bairro Santa Terezinha.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.

