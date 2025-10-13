Vagas de emprego em Caraguatatuba: PAT oferece 257 oportunidades

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a semana com um total de 257 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade.

As vagas estão distribuídas em setores com alta demanda, como Gastronomia e Serviços de Alimentação, Comércio e Vendas, Construção Civil e Manutenção, Setor Automotivo, Logística e Transporte, Administrativo e Escritório e ainda no Setor Técnico e Saúde, com oportunidades para Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho. Há ainda oportunidades de estágios em diversas áreas, incluindo T.I. e Engenharia Civil.

