Vagas de emprego em Caraguatatuba: PAT oferece 257 oportunidades

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a semana com um total de 257 oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade.
As vagas estão distribuídas em setores com alta demanda, como Gastronomia e Serviços de Alimentação, Comércio e Vendas, Construção Civil e Manutenção, Setor Automotivo, Logística e Transporte, Administrativo e Escritório e ainda no Setor Técnico e Saúde, com oportunidades para Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho. Há ainda oportunidades de estágios em diversas áreas, incluindo T.I. e Engenharia Civil.
O PAT também dispõe de vagas exclusivas para PcDs (Pessoas com Deficiência).
Interessados devem comparecer presencialmente em um dos postos de atendimento, no horário das 8h às 16h, portando RG, CPF e currículo atualizado.
Locais de Atendimento
Moradores da região sul devem dirigir-se ao Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), localizado na avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O telefone é (12) 3882-6170.
A população das regiões norte e centro deve procurar o PAT na rua Taubaté, 520, no Sumaré, ou pelo telefone (12) 3882-5211.