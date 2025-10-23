'Cada biqueira é uma trincheira': a guerra entre CV e PCC no Vale

Tarcísio.

Em entrevista a OVALE, concedida em abril de 2024, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reconheceu a existência de conflitos entre facções criminosas do Rio e o PCC na RMVale. Além do CV, o governador citou a presença de outras duas organizações criminosas cariocas: TC (Terceiro Comando) e o ADA (Amigos dos Amigos).

"O estado de São Paulo, em termos de homicídios, é o estado mais seguro do Brasil, tem a menor taxa do Brasil, com 5,6 homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, uma taxa menor do que a dos EUA e a menor taxa brasileira. O que não dá para a gente comemorar, porque a gente sabe que isso tem muito a ver como o crime está distribuído ao longo do nosso território. O Vale sofre mais porque sofre a tentativa de invasão de facções criminosas que estão no Rio de Janeiro e estão tentando entrar no território de São Paulo, e aí a gente enxerga a contenção do crime organizado de São Paulo. 80% dos homicídios ocorridos no Brasil estão relacionados a disputas por pontos de tráfico de drogas e é por isso que o Vale é mais violento, porque existe de fato uma disputa entre facções que vem do Rio de Janeiro e a facção que é dominante, hegemônica em São Paulo", afirmou Tarcísio.

Disputa.

Em março de 2018, OVALE revelou que o PCC estava recrutando "soldados" na região, por meio de um mutirão de "batismos". Meses depois, em setembro, o jornal noticiou que o CV e o PCC disputavam o comando do tráfico de drogas em cidades localizadas no Vale Histórico e no Litoral Norte.