Jogador é preso após chamar adversário de ‘macaco’ em Taubaté

Um jogador de 26 anos foi preso por injúria racial durante partida da 3ª divisão do Campeonato Amador de Taubaté, na tarde de domingo (12), no Parque Ipanema.

O caso ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo da partida entre Esplanada Santa Terezinha e Básico. O jogo foi encerrado após o incidente por recusa do Básico de retornar ao campo quando o placar marcava 2 a 0 para o Esplanada.