Jogador é preso após chamar adversário de ‘macaco’ em Taubaté

Um jogador de 26 anos foi preso por injúria racial durante partida da 3ª divisão do Campeonato Amador de Taubaté, na tarde de domingo (12), no Parque Ipanema.
O caso ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo da partida entre Esplanada Santa Terezinha e Básico. O jogo foi encerrado após o incidente por recusa do Básico de retornar ao campo quando o placar marcava 2 a 0 para o Esplanada.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Vinícius Santos, também conhecido como ‘Vinícius Balotelli’, de 26 anos, relatou que, após um lance da partida, o jogador do time adversário, Carlos Eduardo, o teria ofendido em razão de sua cor, chamando-o de “macaco”.
A ofensa foi presenciada por uma testemunha, que confirmou as palavras de cunho racista, ainda segundo o boletim de ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de racismo no local. Aos policiais, o acusado admitiu ter se exaltado durante o jogo e proferido palavrões, mas negou ter feito qualquer ofensa racial.
Mesmo assim, a autoridade policial, após ouvir os envolvidos, ratificou a prisão em flagrante com base na lei que trata de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça ou cor.
Até o momento a Liga de Futebol Amador de Taubaté não se pronunciou. A defesa do jogador preso não foi localizada. O espaço segue aberto.
Em publicação nas redes sociais, Vinícius comentou o caso. “Nunca pensei que no esporte que eu amo fazer, o futebol, iria ouvir um adversário me chamando de ‘Macaco’, essas foram as palavras do adversário do Esplanada”, escreveu ele no Instagram.
“Eu só tenho a agradecer a família Básico por me apoiar sempre e por estar do meu lado. Isso é inadmissível e a gente não pode se calar, pois senão sempre vai acontecer. Hoje sofri injúria racial dentro de campo. Eu sou preto mesmo e tenho muito orgulho da minha cor. Diga não ao racismo”, afirmou o jogador.