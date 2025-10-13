URGENTE: Mulher morre após usar lança-perfume em São José

A Polícia Civil investiga a morte de L.R.N.M., de 31 anos, ocorrida na noite de domingo (12) em São José dos Campos. O caso foi registrado como morte súbita, sem causa aparente, na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, no Jardim Santa Inês 1, região leste da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, L. estava em seu apartamento acompanhada de uma mulher ainda não identificada. Segundo relatos colhidos no local, as duas faziam uso de lança-perfume e outras substâncias entorpecentes quando a vítima começou a passar mal e caiu no hall do prédio.