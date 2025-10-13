URGENTE: Mulher morre após usar lança-perfume em São José

A Polícia Civil investiga a morte de L.R.N.M., de 31 anos, ocorrida na noite de domingo (12) em São José dos Campos. O caso foi registrado como morte súbita, sem causa aparente, na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, no Jardim Santa Inês 1, região leste da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, L. estava em seu apartamento acompanhada de uma mulher ainda não identificada. Segundo relatos colhidos no local, as duas faziam uso de lança-perfume e outras substâncias entorpecentes quando a vítima começou a passar mal e caiu no hall do prédio.
Moradores acionaram a Polícia Militar, que preservou o local até a chegada da perícia técnica. Os peritos Samuel e Renato realizaram os trabalhos de campo e constataram que a vítima já estava em óbito. Nenhum entorpecente foi encontrado na residência.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos, onde serão realizados exames necroscópico e toxicológico para determinar a causa da morte.
O caso foi registrado no Centro de Polícia Judiciária e será investigado pela equipe do 6º DP (Distrito Policial).