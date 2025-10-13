Homem com mais de 15 anos de pena a cumprir é preso em São José

Um homem com mais de 15 anos de pena de prisão a cumprir foi capturado em São José dos Campos, no sábado (11). Ele era foragido da justiça.

Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, quando abordaram um homem na Avenida dos Sindicalistas.