CAPTURA DE FORAGIDO

Homem com mais de 15 anos de pena a cumprir é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem foi capturado por ooliciais militares da Força Tática do 46º BPM/I
Homem foi capturado por ooliciais militares da Força Tática do 46º BPM/I

Um homem com mais de 15 anos de pena de prisão a cumprir foi capturado em São José dos Campos, no sábado (11). Ele era foragido da justiça.

Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, quando abordaram um homem na Avenida dos Sindicalistas.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em consulta via Copom, foi constatado se tratar de procurado pela justiça.

O homem havia sido condenado por crimes relacionados a armas, drogas e corrupção ativa. As penas somam mais de 15 anos. Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

