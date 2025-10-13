Após 12 anos preso, homem rouba romeiras e é detido em SJC

Um homem de 35 anos, acusado de roubo a duas romeiras, foi preso em São José dos Campos na noite de sábado (11). A prisão aconteceu após acionamento, via 190, da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que foi informada sobre um roubo a duas mulheres que participavam da “Caminhada pela Fé”, na altura do km 139 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao viaduto Santa Inês.
O suspeito havia subtraído o celular de uma delas e uma bolsa com objetos pessoais.
Durante a busca na região, a equipe localizou no bairro Nova Detroit um indivíduo com as mesmas características do autor do roubo. Ele foi abordado e estava em posse do aparelho e um carregador.
Reconhecido pelas vítimas, foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permanece preso por roubo.
Com vasto histórico criminal, ele já foi preso outras vezes por roubo e tráfico de drogas, tendo permanecido recluso em sistema prisional por 12 anos.