Após 12 anos preso, homem rouba romeiras e é detido em SJC

Um homem de 35 anos, acusado de roubo a duas romeiras, foi preso em São José dos Campos na noite de sábado (11). A prisão aconteceu após acionamento, via 190, da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que foi informada sobre um roubo a duas mulheres que participavam da “Caminhada pela Fé”, na altura do km 139 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao viaduto Santa Inês.

O suspeito havia subtraído o celular de uma delas e uma bolsa com objetos pessoais.

