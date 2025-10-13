13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEÍCULO DUBLÊ

Homem é detido pela PM com moto roubada, mas fica em liberdade

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Moto dubê apreendida no bairro Campo dos Alemães
Moto dubê apreendida no bairro Campo dos Alemães

A PM (Polícia Militar) de São José dos Campos prendeu um homem em flagrante por receptação e adulteração de sinais de identificação veicular. A prisão aconteceu no domingo (12) por volta das 12h, quando câmeras do CSI ( Centro de Segurança e Inteligência) flagraram uma motocicleta Yamaha/MT-03 suspeita de ser produto de roubo circulando pelo bairro Campo dos Alemães.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe da 2ª Cia PM do 46º BPM-I  (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento no bairro, cercou e abordou o suspeito. Durante vistoria, constatou-se que a moto era um veículo dublê, verificando indícios de adulteração nos números de chassi e motor.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Foi autuado, mas responderá em liberdade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários