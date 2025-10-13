Homem é detido pela PM com moto roubada, mas fica em liberdade

A PM (Polícia Militar) de São José dos Campos prendeu um homem em flagrante por receptação e adulteração de sinais de identificação veicular. A prisão aconteceu no domingo (12) por volta das 12h, quando câmeras do CSI ( Centro de Segurança e Inteligência) flagraram uma motocicleta Yamaha/MT-03 suspeita de ser produto de roubo circulando pelo bairro Campo dos Alemães.

A equipe da 2ª Cia PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento no bairro, cercou e abordou o suspeito. Durante vistoria, constatou-se que a moto era um veículo dublê, verificando indícios de adulteração nos números de chassi e motor.