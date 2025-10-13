Enteado matou padrasto no Vale por não aceitar namoro da mãe

Um adolescente de 17 anos matou o padrasto a facadas na madrugada deste sábado (11) no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão motivada pelo ciúme e a insatisfação do jovem com o relacionamento da mãe.
A mãe do adolescente contou que mantinha um relacionamento com José da Silva Barbosa, de 46 anos, e que os dois tinham desentendimentos frequentes. O filho, que morava com ela, não aceitava o namoro e discutia com frequência com o companheiro da mãe.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h de sexta-feira (10), José foi até a casa da mulher e iniciou uma nova discussão com o adolescente. O jovem saiu do local, mas voltou momentos depois armado com uma faca. A vítima tentou correr, mas foi alcançada e esfaqueada no abdômen, caindo na rua.
Moradores socorreram José e o levaram ao pronto-socorro de Pindamonhangaba, mas ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia.
O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pindamonhangaba. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer todos os detalhes do homicídio, incluindo a motivação e as circunstâncias do ataque.