Enteado matou padrasto no Vale por não aceitar namoro da mãe

Um adolescente de 17 anos matou o padrasto a facadas na madrugada deste sábado (11) no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão motivada pelo ciúme e a insatisfação do jovem com o relacionamento da mãe.

A mãe do adolescente contou que mantinha um relacionamento com José da Silva Barbosa, de 46 anos, e que os dois tinham desentendimentos frequentes. O filho, que morava com ela, não aceitava o namoro e discutia com frequência com o companheiro da mãe.