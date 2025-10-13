13 de outubro de 2025
APREENSÃO

Detido por tráfico, adolescente tenta subornar PM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar pelo crime análogo ao de tráfico de drogas e corrupção ativa em São José dos Campos. Após ser detido, segundo a PM, ele tentou subornar os policiais militares para ser libertado.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (11), por volta de 1h40, quando policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam imediações de condomínios no bairro Colônia Paraíso, na zona sul de São José.

Durante a patrulha, eles identificaram uma pessoa possivelmente vendendo drogas e que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais.

Durante a abordagem, foram localizados dinheiro e drogas diversas com o adolescente. Segundo a PM, ele ofereceu a quantia de R$ 1.000 e as drogas que possuía para ser liberado.

Os policiais deram voz de apreensão em flagrante ao adolescente, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José, permanecendo apreendido por tráfico de drogas e corrupção ativa.

