Detido por tráfico, adolescente tenta subornar PM em São José

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar pelo crime análogo ao de tráfico de drogas e corrupção ativa em São José dos Campos. Após ser detido, segundo a PM, ele tentou subornar os policiais militares para ser libertado.
O caso aconteceu na madrugada de sábado (11), por volta de 1h40, quando policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam imediações de condomínios no bairro Colônia Paraíso, na zona sul de São José.
Durante a patrulha, eles identificaram uma pessoa possivelmente vendendo drogas e que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais.
Durante a abordagem, foram localizados dinheiro e drogas diversas com o adolescente. Segundo a PM, ele ofereceu a quantia de R$ 1.000 e as drogas que possuía para ser liberado.
Os policiais deram voz de apreensão em flagrante ao adolescente, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José, permanecendo apreendido por tráfico de drogas e corrupção ativa.