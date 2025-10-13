Detido por tráfico, adolescente tenta subornar PM em São José

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar pelo crime análogo ao de tráfico de drogas e corrupção ativa em São José dos Campos. Após ser detido, segundo a PM, ele tentou subornar os policiais militares para ser libertado.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (11), por volta de 1h40, quando policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam imediações de condomínios no bairro Colônia Paraíso, na zona sul de São José.