Novo aplicativo do MEC ajuda estudantes na preparação para o Enem

O MEC (Ministério da Educação) lançou o aplicativo MEC Enem- O Simuladão do Enem, uma ferramenta gratuita para apoiar os estudantes na reta final de preparação com simulados e correções. O objetivo é motivar e potencializar os resultados dos participantes, incluindo egressos do ensino médio, alunos de cursinhos populares e beneficiários do Pé-de-Meia.

Após o cadastro via gov.br, os usuários do aplicativo MEC Enem têm acesso imediato a ferramentas que simulam a experiência do exame com questões reais e cronômetro.

Os principais recursos para estudo são:

Simulados: questões de provas anteriores, organizadas por grau de complexidade e área do conhecimento.

Correção de Redação com IA: uma tecnologia que transcreve textos escritos à mão a partir de fotos e devolve a pontuação e sugestões de melhoria em menos de um minuto.

Assistente Virtual: um recurso de IA que ajuda a construir cronogramas e planejamento de estudo, além de tirar dúvidas sobre os conteúdos do exame.

Trilhas de Estudo e Reforço: conteúdo, videoaulas e apostilas para a preparação.