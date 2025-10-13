Novo aplicativo do MEC ajuda estudantes na preparação para o Enem

O MEC (Ministério da Educação) lançou o aplicativo MEC Enem- O Simuladão do Enem, uma ferramenta gratuita para apoiar os estudantes na reta final de preparação com simulados e correções. O objetivo é motivar e potencializar os resultados dos participantes, incluindo egressos do ensino médio, alunos de cursinhos populares e beneficiários do Pé-de-Meia.
Após o cadastro via gov.br, os usuários do aplicativo MEC Enem têm acesso imediato a ferramentas que simulam a experiência do exame com questões reais e cronômetro.
Os principais recursos para estudo são:
Simulados: questões de provas anteriores, organizadas por grau de complexidade e área do conhecimento.
Correção de Redação com IA: uma tecnologia que transcreve textos escritos à mão a partir de fotos e devolve a pontuação e sugestões de melhoria em menos de um minuto.
Assistente Virtual: um recurso de IA que ajuda a construir cronogramas e planejamento de estudo, além de tirar dúvidas sobre os conteúdos do exame.
Trilhas de Estudo e Reforço: conteúdo, videoaulas e apostilas para a preparação.
A ferramenta utiliza um cronômetro para o questionário e a redação para que o estudante simule o tempo de resposta, considerando a prova oficial.
O aplicativo MEC Enem está disponível para download na Apple Store e Google Play ou ainda pelo site app.mecenem.mec.gov.br.
Datas do Enem 2025
As provas do Enem serão aplicadas em todo o país nos dias 9 e 16 de novembro de 2025.
Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA) as provas terão datas especiais (30 de novembro e 7 de dezembro), devido à COP30.