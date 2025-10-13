Jovem de 22 anos morre afogado ao entrar em cachoeira no Vale

A Polícia Civil registrou a morte por afogamento de Erik Gustavo Aldo Duarte Cozin, de 22 anos, na tarde de domingo (12). O caso foi comunicado às 16h40 e formalizado no Plantão de Guaratinguetá, com circunscrição da Delegacia de Cunha.

Erik morreu afogado na Cachoeira do Desterro, em Cunha, em área de mata de difícil acesso. Um amigo ainda tentou salvá-lo.