13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE EM CACHOEIRA

Jovem de 22 anos morre afogado ao entrar em cachoeira no Vale

Por Jesse Nascimento | Cunha
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Erik Gustavo tinha 22 anos
Erik Gustavo tinha 22 anos

A Polícia Civil registrou a morte por afogamento de Erik Gustavo Aldo Duarte Cozin, de 22 anos, na tarde de domingo (12). O caso foi comunicado às 16h40 e formalizado no Plantão de Guaratinguetá, com circunscrição da Delegacia de Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Erik morreu afogado na Cachoeira do Desterro, em Cunha, em área de mata de difícil acesso. Um amigo ainda tentou salvá-lo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia ido a pé ao local na companhia de um amigo, de 29 anos. Ainda de acordo com o registro policial, eles ingeriram bebidas alcoólicas e, em dado momento, Erik entrou na água, submergiu e não retornou.

O amigo relatou que entrou na cachoeira para tentar o resgate, mas, por conta da correnteza e do cansaço, não conseguiu retirá-lo e acionou o 190.

A pericia foi comunicada e, sem indícios aparentes de violência, considerou tratar-se, em princípio, de morte por afogamento. Em razão do terreno íngreme, chuva e risco aos profissionais, decidiu não ir ao local e realizar os exames quando o corpo chegasse ao IML (Instituto Médico Legal).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção segura do cadáver, operação que demorou devido à lama, relevo acidentado e distância do centro urbano. O corpo seguiu ao IML para determinação da causa da morte.

A ocorrência foi lançada como morte suspeita a esclarecer, com menções de morte acidental e encontro de cadáver, e permanece sob apuração até o resultado dos laudos periciais.

Essa foi a segunda morte por afogamento na região neste final de semana. A Polícia Civil registrou morte por afogamento na represa Toca do Leitão, em Santa Branca, na manhã de domingo (12). Segundo o boletim, Edelson Oliveira Brito Júnior, de 20 anos, havia se afogado na tarde do sábado (11), e o corpo foi encontrado no local (leia aqui).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários