Dia das Crianças é celebrado com ação social em Caçapava

O Dia das Crianças foi de muita alegria no bairro Santa Luzia, na periferia de Caçapava, com uma ação social promovida por uma loja de multimarcas do Vale do Paraíba. O evento reuniu centenas de crianças e famílias, em uma manhã repleta de brincadeiras, carinho e solidariedade.

A comemoração aconteceu em frente a Escola Municipal Dr. Raif Mafuz, onde foram distribuídos brinquedos, saquinhos-surpresa e guloseimas, além de outras atividades recreativas que animaram os pequenos. Após a entrega dos presentes, uma carreata percorreu as ruas do Santa Luzia, levando música, alegria e emoção às famílias que acompanharam o desfile das janelas e calçadas.