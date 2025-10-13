13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO SOCIAL

Dia das Crianças é celebrado com ação social em Caçapava

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Equipe da multimarcas 1000 Valle fez a distribuição de brinquedos
Equipe da multimarcas 1000 Valle fez a distribuição de brinquedos

O Dia das Crianças foi de muita alegria no bairro Santa Luzia, na periferia de Caçapava, com uma ação social promovida por uma loja de multimarcas do Vale do Paraíba. O evento reuniu centenas de crianças e famílias, em uma manhã repleta de brincadeiras, carinho e solidariedade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A comemoração aconteceu em frente a Escola Municipal Dr. Raif Mafuz, onde foram distribuídos brinquedos, saquinhos-surpresa e guloseimas, além de outras atividades recreativas que animaram os pequenos. Após a entrega dos presentes, uma carreata percorreu as ruas do Santa Luzia, levando música, alegria e emoção às famílias que acompanharam o desfile das janelas e calçadas.

Além do evento no Santa Luzia, Caçapava teve outros pontos de celebração pelo Dia das Crianças, como no Parque da Moçota, que também recebeu famílias para um dia de lazer e convivência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários