Homem furta arma de PM do Rio de Janeiro e é preso em Taubaté

A Polícia Militar prendeu em Taubaté um homem por porte ilegal de arma de fogo no domingo (12). Ele havia furtado a arma de um policial militar do Rio de Janeiro no município de Roseira.

As equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram o acompanhamento do veículo e a abordagem foi realizada pelo 5º Batalhão de Caçadores, no bairro Distrito do Una, em Taubaté.

