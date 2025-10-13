Casal peruano é preso por roubo dentro da Basílica de Aparecida

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Aparecida e seguranças do Santuário Nacional prenderam em flagrante, na noite de domingo (12), um casal de peruanos suspeito de furtar a carteira de uma fiel no interior da Basílica.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 35 anos, foram reconhecidos pelos agentes após análise das imagens internas.