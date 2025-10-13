Casal peruano é preso por roubo dentro da Basílica de Aparecida

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Aparecida e seguranças do Santuário Nacional prenderam em flagrante, na noite de domingo (12), um casal de peruanos suspeito de furtar a carteira de uma fiel no interior da Basílica.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 35 anos, foram reconhecidos pelos agentes após análise das imagens internas.
Com a mulher, os agentes localizaram uma carteira com documentos e cartões da vítima, uma mulher de 51 anos. De acordo com o registro, as câmeras mostram o homem subindo a rampa com boné escuro e, logo atrás, a comparsa com blusa avermelhada.
Na sequência, ambos se aproximam da fiel e, “em ato de extrema destreza”, subtraem a carteira que estava dentro de uma bolsa maior. A vítima procurou a segurança, que revisou as imagens, retornou ao local e identificou os autores, resultando na detenção do casal e encaminhamento à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá.
Além dos itens da vítima, a polícia apreendeu com o casal dois celulares e valores em dinheiro — R$ 186,50 com o homem e R$ 170 com a mulher —, além de bolsas, vestuário e objetos pessoais.
Segundo o boletim de ocorrência, o consulado foi comunicado da prisão por se tratar de estrangeiros. Os flagrados foram encaminhados à Cadeia Pública de Lorena, à disposição da Justiça.
O delegado autuou o casal por furto qualificado, pelas qualificadoras de destreza e concurso de pessoas. Ainda conforme o registro, a mulher possui mandado de prisão em aberto (regime aberto) expedido em 29 de fevereiro do ano passado, pela 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central de São Paulo, com validade até fevereiro de 2027.
A carteira subtraída foi avaliada em R$ 10 (valor do acessório), com documentos e cartões restituídos à vítima após os trâmites. Os indiciados negaram os fatos em depoimento, mas as imagens, a apreensão e o reconhecimento no local sustentaram a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.